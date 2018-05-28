Yer; İzmir... Konak ilçesi, Atilla Mahallesi, 499 / 1 sokak.. 499 sokağı, İnönü Caddesi’ne bağlayan bu sokağın merdivenleri yıkıldı ve taşıt trafiğine açıldı. Eskiden özel renklerle boyanmış merdivenleri olan bu sokağın yerinde artık yeller esiyor. Sokağın 5 ay önce yıkılıp, araç geçişine izin verilmesine mahalle sakinleri isyan etti.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Konak Belediyesi’nin şikayet hattına başvuran sakinler, “Talebiniz incelenmiş olup, inşaatı yapan firmanın belediyemize merdivenleri eski haline getireceğine dair taahhütname verdiği ve bu taahhütname gereğince inşaat bitiminde eski haline getireceği tespit edilmiştir” yanıtını aldılar. Konak Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, bu açıklama ile başlanan bir inşaat için, yüklenici firmanın yaya geçişlerinin yapıldığı merdivenli yolu yıkma izni aldığını ve bunun için de belediye ile şartname imzaladığını söylüyordu.

ŞİKAYET HATTINI ARADILAR

Sakinler yapılacak bir inşaat için merdivenli yolu neden yıkıp, zeminini çimento ile kapladıklarını anlayabilmek için bu kez de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Hemşerim” şikayet ve öneri hattıyla iletişime geçtiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşerim İletişim Merkezi’nin de konuyu incelemeden Konak Belediyesi’ne yönlendirdiğini ifade eden sakinler bu merkezden de şu yanıtı aldılar: Söz konusu başvuru Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü’ne havale edilmiş olup, konu da yapı kontrol şube müdürlüğüne iletilmiştir. İnşaat çalışması henüz tamamlanmadığından geçici olarak yayaların kullanımı için düzenleme yapılmıştır. İnşaat çalışması biter bitmez merdivenler eski haline getirilecektir.



Eski hali

Yine tatmin olmayan Atilla Mahallesi sakinleri, bu kez Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şu ön yazı ile başvurdu: İzmir’in Konak İlçesi’ndeki 499 / 1 sokak arka sokağı İnönü Caddesi’ne bağlayan merdivenli ara sokak. Bu sokağın arkasında inşaat yapıldığı gerekçesiyle mütehahhit yıkım ve yapım sonrasında kamyonları geçirmek için Konak Belediyesi’nden de izin alarak 499/1 sokağın merdivenlerini yıktı. Duvar dibine iptidai demir merdivenler koydu. Yıkım yapılan ara sokak caddeden de Sağlık Bakanlığı Konak 4 nolu Aile Sağlık Merkezi ile ana caddeden bağlantısı olan tek sokaktı. Yaşlı insanlar, çocuklu aileler moloz taşıyan kamyonların geçmesi için yıkılan, üzerine derme çatma beton dökülen bu sokaktan büyük tehlikeler atlatarak ve sakatlanmadan çıkmaya uğraşıyor. Sokağın acilen eski haline getirilmesini istiyoruz.

İzmir Valiliği’ne gönderilen bu şikayetin BİMER tarafından önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, ardından Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne. Oradan da Konak Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne gönderildiğini, sürekli olarak şikayet ettikleri makamın yanıtlarına maruz kaldıklarını belirten çevre sakinleri, “Bizler Konak Belediyesi’nden aldığımız yanıtı uygun görmediğimiz için farkyı yerlere başvurduk. Şikayetimizin nedeni üst makamların kontrol etmesini sağlamaktı. Ancak bunu başaramadık” dediler.











Araç geçişine izin verilen yolun arkasında ve yapılan inşaatın karşısında vatandaşın yoğun şekilde kullandığı sağlık ocağı bulunuyor.

VALİLİKLE GÖRÜŞTÜLER

BİMER’den gönderilen yanıtın da Konak Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden geldiğini belirten çevre sakinleri yapılan açıklamanın da çok şaşırtıcı olduğunu ifade ederek, “499/1 sokağın araç geçişine açıldığını da BİMER’in yanıtından öğrendik. Sokağın merdivenlerinin neden yıkıldığını sorduk. İnşaat için firmayla anlaştıklarından BİMER’de bahsetmiyorlar bile. Sonra ikinci kez BİMER’e şikayet ettik. Şöyle yanıt vermiş Konak Belediyesi: Sokağın yaya geçişlerini engellemeyecek şekilde onarılmasının sağlandığı.

Bu açıklama sonrası, 499/1 sokağın inşaat çalışmaları için taşıt trafiğine açıldığını, bunun içinde merdivenlerin yıkıldığını öğrendiklerini belirten sakinler, “Bu bir cinayettir. Önünde yaya kaldırımı ve görme engelli yolu var. O sokaktan araç geçemez, geçmemeli. Anlaşmanın iptalini ve sokağımızın aynısını ve aynı renkleriyle istiyoruz” diyerek İzmir Valisi Erol Ayyıldız’la da görüştüklerini, Vali Ayyıldız’ın da bir inceleme başlattığını söylediler.

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