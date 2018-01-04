İzmir'de, 5 katlı bir apartmanın çatı katına tente yapan işçilerin, güvenlik olmadan çalışması kameralara yansırken işçilerin her an düşme tehlikesi ile çalışması yürekleri ağza getirdi.

İHA'nın haberine göre, İzmir'de, 5 katlı bir apartmanın çatı katına üstünü tente ile kapatmak için işçiler çalışmaya başladı. Çatı katında demirlerin üzerine çıkıp tente takma işlemini herhangi bir güvenlik olmadan yapmaya çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı. Yerden yaklaşık kot farkı ile birlikte 25 metre yükseklikte çalışan 3 işçinin güvenliksiz çalışması görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

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