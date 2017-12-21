İzmir'de servis midibüsünün belediye otobüsüne çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.



AA'nın haberine göre Karabağlar ilçesi Mızraklı Caddesi'nde, 63 yaşındaki Sadettin Töngül'ün kullandığı özel bir okul personelini taşıyan servis midibüsü, park halindeki 2 araca daha sonra da Adnan Kahveci Parkı yakınlarındaİzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsüne çarptı.



Kazada yaralanan midibüs sürücüsü Töngül ile her iki araçtaki 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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