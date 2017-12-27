İzmir'de müftünün kıydığı ilk resmi nikah

Volkan Şahin ile Kevser Dinç'in Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu'ndaki düğün törenine resmi nikah işlemleri için Güzelbahçe Müftüsü Alaattin Tosun geldi.
Evlendirme dosyası ile salona gelen Tosun, belediye memurlarının giydiği cübbeyi giydi. Şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyan ilçe müftüsü Tosun, "Evet" yanıtı aldığı çifte evlenme kütüğünü imzalattı.
Daha sonra aile cüzdanını evlenen çifte uzatan Tosun, çiftin bu cüzdanını birlikte tutmalarını istedi.
Tosun, evliliğin ve aşkın temellerinin cennette Hz. Adem ve Hz. Havva ile atıldığını belirterek, Hz. Havva'nın Adem peygamberden yaratıldığını, bunun da çiftlerin birbirlerine bağlılığını simgelediğini ifade etti.
Tosun çiftin sevgi ve saygı çerçevesinde birlikte mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.
"İSTEDİĞİMİZ OLDU"
AA'nın haberine göre Mali Müşavirlik yapan 31 yaşındaki damat Volkan Şahin, müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisini veren düzenlemenin ardından Güzelbahçe İlçe Müftülüğüne başvurarak nikah randevusu aldıklarını belirtti.
Nikah akitlerinin İzmir'de müftünün kıyacağı ilk resmi nikah olduğunu randevu işlemleri sırasında öğrendiklerini belirten Şahin, "İlçe müftülüğümüze başvurarak nikah randevusu aldık. Bu benim eskiden beri hayalimdi. Bu hayalimin gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil firmasında yöneticilik yapan gelin Kevser Dinç Şahin ise düğün törenleri sırasındaki nikahı müftünün kıymasının eşiyle aldıkları ortak karar olduğunu dile getirdi.
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