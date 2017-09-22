İzmir'in Konak ilçesinde, ortağı Kenan Karadoğan'ı iddiaya göre 34 yerinden bıçaklayarak öldüren ve cebindeki parayı çalmaktan yargılanan Erdem T. hakkında mütalaa veren savcı, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet, 'Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.

İHA'nın haberine göre, davaya konu olan olay, 5 Mart sabah 07.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Kenan Karadoğan (35), olayın yaşandığı bekar evine gitti. Sabah ağabeyinin cep telefonuna cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen ağabey Halil Karadoğan eve gitti. Zili çalmasına rağmen Kenan Karadoğan'ın kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrıldı. Ağabey Halil Karadoğan çilingir yardımıyla girdiği evde kardeşini kanlar içerisinde hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun 34 farklı noktasında bıçak yarası bulunan Karadoğan'ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karadoğan'ın gece ortağı Erdem T. (30) ile birlikte alkol aldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, Erdem T.'yi cinayetin ardından balık satmak için gittiği Çiğli'deki pazar yerinde gözaltına aldı. Polisleri karşısında gören Erdem T. büyük bir şok yaşadı. İlk başta suçunu inkar eden şüphelinin aracında suç aleti bulundu. Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı burada suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Erdem T. yapılan sorgusunda, semt pazarlarında balıkçı tezgahı açtığı ortağı Karadoğan'ın farklı kişilerle de balık ticareti yapmayı planladığını ancak kendisini dahil etmediğini, bu nedenle aralarında sorun çıktığını söyledi. Karadoğan'ın olaydan önce ortağı Erdem T. için satın aldığı yaklaşık 2 bin lira değerindeki cep telefonunun parasını da istediği, bunun ardından tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi. Erdem T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI, MÜEBBET VE 10 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

10. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdem T., sanık avukatı Ufuk Mansuroğlu, müşteki Hatice Karadoğan, müşteki avukatı Nejat Öztaşkent katıldı. Mahkemede 3 tanık dinlenirken, tanıklar olayı görmediklerini, öldürülen Kenan Karadoğan ile sanık Erdem T.'nin ortak balıkçılık yaptıklarını, yaklaşık 2 yıl önce ortak araç aldıklarını ve olayın neden çıktığını bilmediklerini söyledi. Duruşma savcısı İlhami Başkurt, esas hakkında verdiği mütalaasında, olay sırasında sanıkta basit yaralanmalar olduğu, sanığın üzerinde bulunan bıçakla maktulü 34 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebebiyet verdiği, sanığın maktulü aralarında tespit edilemeyen tartışmanın üzerinde oluşturduğu haksız tahrik altında öldürdüğünün belirtti. Maktulün ceplerinin boşaltılmış, cüzdanını bulunamaması, sanığın olaydan 12 saat sonra üzerinde 12 bin 295 lira ile yakalanıp parayı açıklayamaması ardından sanığın 2 bin 450 lirayı maktulden aldığını kabul etmesiyle 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ve 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.

Sanık avukatı Ufuk Mansuroğlu, esas hakkındaki savunma için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek savunma için süre verip duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.