İzmir'de polis olan babasının telsizini alan çocuk, yaptığı anonslarla İzmir Emniyeti'ni alarma geçirdi. Çocuk, ekiplere kendince talimatlar verdi.

İHA'nın haberine göre, İzmir Emniyeti'nde görevli bir polis memurunun çocuğu, babasına ait olan telsizi eline alarak ekiplere anonslar geçti. Çocuğun yaptığı anonslarla alarma geçen birimler, telsizin sahibini bulmak için seferber oldu.

Yapılan anonslara karşılık veren, hatta kendince ekiplere talimatlar veren çocuğun dedikleri çok anlaşılmasa da her konuşmanın sonunda "tamam" demeyi ihmal etmedi. Merkezden defalarca yapılan anonslara kulak asmayan çocuk, "Telsizi babana ver ufaklık polis" anonsunun ardından telsizi elinden bıraktı.

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