İzmir'de, rahim kanserini erken teşhisle yenen Sevilay Özkıyıcı, doktor kontrolüne gitmeden önce arkadaşları ile eğlenmek için dışarı çıktı. Arkadaşının yönetimindeki otomobilin, yağmurdan kayganlaşan yolda takla atması sonucu Özkıyıcı, başının sunroof'a (tavan penceresi) sıkışması sonucu öldü.
DHA'nın haberine göre, Sevilay Özkıyıcı'nın ölümüne neden olan sürücü Nizamettin Çetin, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, Alsancak semti Cumhuriyet Meydanı yakınında, Atatürk Caddesi'nde 11 Şubat 2016'da meydana geldi. Nizamettin Çetin, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
BAŞI, OTOMOBİLİN TAVANINDAKİ SUNROOF'A SIKIŞTI
Kazada otomobil sürücüsü Nizamettin Çetin ile yanında bulunan 36 yaşındaki Sevilay Özkıyıcı ağır yaralandı. Sevilay Özkıyıcı'nın başı otomobilin tavanında bulunan sunroof'a sıkıştı. AKS 110 ekiplerinin kurtardığı Sevilay Özkıyıcı, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.
3 ÇOCUK ANNESİNİN ACI YAŞAMI: RAHİM KANSERİNİ YENMİŞTİ
Kazadan sonra Sevilay Özkıyıcı'nın, acı hikayesi ortaya çıktı. Eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğuyla Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi'ndeki ailesinin yanına dönen Sevilay Özkıyıcı'nın, rahim kanseri olduğu, tedavi ve ameliyatların ardından hastalığı yendiği belirtildi.
Büyük sevinç yaşayan Sevilay Özkıyıcı'nın, kaza günü doktor kontrolüne gideceği için İzmir'de oturan kız arkadaşının yanına gittiği, gece eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarıya çıktığı belirlendi. Kaza tarihinden 6 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı belirtildi.
9 YILA KADAR CEZA İSTENDİ
Kazadan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sürücü Nizamettin Çetin hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
CEZASI 2 YIL 2 AY 20 GÜN OLARAK İNDİRİLDİ
İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çetin, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
CEZA İNDİRİMİNİN NEDENLERİ: DURUŞMADAKİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL İLİŞKİLERİ VE CEZANIN GELECEĞİYLE İLGİLİ OLMASI
Mahkeme ceza indiriminde, sanığın duruşmadaki davranışlarının yanı sıra geçmiş yaşamı, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceğiyle ilgili olası etkilerini göz önünde bulundurdu.
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