İzmir'de silahlı kavga

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü polis 7 kişi yaralanırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



AA'nın haberine göre, gece saatlerinde Örnekköy Mahallesi 7402 sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kalabalığın artması ve tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası ihbar üzerine olay yerine çevik kuvvet, özel harekat ve yunus ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu kalabalığın içinde yer alan B.D, E.K ve H.D ile evinin penceresinde bulunan saçmaların isabet ettiği A.T. yaralandı. Kavgaya müdahale eden 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kişiler ile polis memurları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Bu arada olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.