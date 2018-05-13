Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan eniştesi S.Y'nin (42) Ulucak Mahallesi'ndeki iş yerine giden M.O, tabancayla ateş açtı.

AA'nın aktardığına göre, olayda S.Y. ile eşi R.Y, 1 yaşındaki kızı M.Y. ve kız kardeşi H.K. yaralandı.

Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Y. hayatını kaybetti, eşi ve kızı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olaydan sonra S.Y'ye ait hafif ticari araçla uzaklaşan M.O'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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