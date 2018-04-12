Sınıfta öğrencileri tahtaya çıkaran öğretmen çocukları kavgaya tutuşturdu.



Show Haber'de yer alan görüntüler İzmir'de bir lisede çekildi. Lise 1 öğrencilerinin matematik öğretmeni ders anlatacağına iddiaya göre sandalyesinde oturup, öğrencileri kavga ettirdi. Çocuklar birbirlerine vurmaya hatta kafalarını kitaplığa çarpmaya başladı. Öğretmen o ana kadar müdahale etmedi. İddiaya göre öğretmen iki öğrenci arasındaki sorunu çözmek için bu yolu seçmişti. Görüntüler kadar öğretmenin seçtiği yol da pes dedirtti.



Öğretmen görüntülendiğini fark ettiğinde ise iddiaya göre tahta silgiyi fırlattı, öğrencisini başından yaraladı. Öğrenci, şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

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