İzmir Aliağa Kazım Direk Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun yanından geçen genç yoldaki kediye tekme savurdu.



Haberturk.com Whatsapp hattına gelen görüntülerde yolda birlikte yürüyen iki gençten birinin sokaktaki kediye bir anda tekme savurduğu görülüyor. Kedi tekmenin etkisiyle bir anda savrulup kaçıyor. Gençler ise hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ediyor.

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