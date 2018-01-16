İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

AA'nın haberine göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez ilçeleri ile Aliağa ve Menderes'te gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir tabanca, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan iki kişinin arandığı öğrenildi.

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