İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 11 gözaltı

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak birçok adrese düzenlediği baskınlarla haklarında gözaltı kararı bulunan ve PKK terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen 11 kişiyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ve merkez ilçelerinde 15 adreste sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan ve terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtilen 15 kişiden 11'i gözaltına alındı. 4 kişi ise aranıyor.

Şüphelilerin evlerinde çok sayıda yasaklanmış kitap ve ölen örgüt mensuplarının fotoğrafları ele geçirildi. 11 kişi sorgulamak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.