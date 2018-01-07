Alınan bilgiye göre, Bornova yönüne ilerleyen Çetin H. yönetimindeki TIR'ın damperli dorsesi, Ankara Caddesi'nde araç seyir halindeyken belirlenemeyen bir nedenle yükseldi. Yükselen dorse Özkanlar üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseden ayrılan TIR, yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

AA'nın haberine göre kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Üst geçide asılı trafik levhalarında hasara neden olan dorse, vinç yardımıyla kaldırıldı.

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