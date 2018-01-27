İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bayındır ilçesinden Ödemiş ilçesi yönüne ilerleyen panelvan, Çatal kavşağında Özkan Tosun (32) yönetimindeki 25 SF 062 plakalı otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre, Panelvandaki ikiz kardeşler Kenan ve Ferhat Gencer (34) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Hakan Çarpan ile otomobildeki Özkan Tosun (32), Fatma Tosun (31), Köksal Tosun (58), Nezaket Tosun (32) ve Zehra Tosun (19) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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