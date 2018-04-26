Alınan bilgiye göre, Kuşadası istikametinden İzmir'e seyreden Mazlum T. idaresindeki otomobil, Pamucak mevkisinde, bir otelin işçilerini taşıyan Mehmet Ö. yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.

AA'nın aktardığına göre; kazada, minibüs devrildi, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk ve Kuşadası Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Pamucak-Selçuk yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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