İzdeniz A.Ş.'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 20.30'dan itibaren tüm yolcu ve araba vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği belirtildi.

Önceki açıklamada, 18.30'dan itibaren yolcu vapuru seferlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

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