Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Denizi'nde halen kuvvetli esen rüzgar gece saatlerine kadar güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde devam edecek. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

DHA'nın aktardığına göre; İZDENİZ Genel Müdürlüğü, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 15.00 itibariyle yolcu gemileri ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu. İzmir'de salı günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba ve perşembe kapalı geçecek. Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ancak sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak ve bahar yüzünü gösterecek.

TRAMVAY YOLUNU SU BASTI

Karşıyaka ilçesinde de dalgalar nedeniyle deniz seviyesinin yükseltmesiyle tramvay yolunu su bastı, seferlerde aksama yaşandı. Yunuslar durağı ile Nikah Salonu durağı arasındaki bölge su baskını yüzünden iki durak arasından tramvaylar geçiş yapamadı. Mavişehir yönünden gelen tramvay ile Karşıyaka İskelesi yönünden gelen tramvaylar bu iki durakta yolcularını indirmek zorunda kaldı. Tramvaydan inen yolcular otobüs duraklarına kadar yürüdü. Vatandaşlar, seferlerin aksamasına tepki gösterdi.

Mavişehir’e gideceğini söyleyen yolculardan Sezgin Aslan, "Tramvay yolunu su basmış. Geçemediği için önceki durakta indirdiler. Bizde yürümeye başladık" dedi. Bostanlı’ya gideceğini belirten 80 yaşındaki Sami Belinay ise "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Su basmış, tramvaydan indirdiler. Suyla ne alakası var anlamadım" diye konuştu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tramvay yolundaki suyu tahliye etmeye başladı. Suyun tahliyesinin tamamlanmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.

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