İzmir Emniyeti Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelenip gözaltına aldığı İran uyruklu E.M. ve P.S. adlı iki kişinin mide ve bağırsaklarında saklanmış toplam 810 gram uyuşturucu maddesi metamfetamin ele geçirdi. Adliyeye gönderilen iki zanlı tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerinin önlenmesi ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis, Torbalı ilçesinde durumundan şüphelendiği yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolleri yapılan İran uyruklu E.M. ve P.S. daha sonra gözaltına alındı. İki kişinin yapılan üst aramasında suç unsuru olabileceği herhangi bir şey bulunamadı.



MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ancak iki zanlının aşırı heyecanlı davranmaları ve şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine narkotik polisi bu kişilerin uyuşturucu maddeyi yutmak suretiyle vücutlarına saklamış olabileceklerini değerlendirdi. Bunun üzerine yapılan tıbbi müdahale ile İran uyruklu iki kişinin mide ve bağırsaklarına sakladıkları toplam 116 adetten ulaşan 810 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen E.M. ve P.S. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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