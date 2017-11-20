İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İZDENİZ AŞ'den alınan bilgiye göre, rüzgarlı hava nedeniyle 18.20'den itibaren yolcu gemisi seferleri geçici süreyle iptal edildi.

AA'nın haberine göre; Bostanlı ile Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği bildirildi.

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