İzmir'de yeni bir bitki türü keşfedildi. Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım tarafından, keşfedilen eni türe "Eferezenesi" adı verildi.

AA'nın haberine göre Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, araştırma ve uygulama merkezince Menderes-Gümüldür yolu üzeri ve Tahtalı Barajı civarında gerçekleştirilen araştırmalarda Apiaceae (Maydanozgiller) ailesinden Peucedanum cinsine ait bir yeni bitki keşfedildi.

EFEREZENESİ İSMİ NASIL SEÇİLDİ?

Eferezenesi adı verilen bitkiye ilişkin 22 Kasım 2017 tarihinde Turkish Journal of Botany-Doğa Dergisi'nde bilimsel makale de yayımlandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Hasan Yıldırım, dünyada sadece İzmir'de yayılış gösteren bu endemik türünün, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Duman ile birlikte bilim dünyasına tanıtıldığını belirterek, "2001 yılına kadar EÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışan ve o süreçte EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü görevlerini üstlenen Prof. Dr. Güven Görk'ün ismine atfen 'Peucedanum guvenianum Yıldırım ve Duman' olarak isimlendirildi. Türkçe bilimsel ismi ise 'Eferezenesi' olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

"HENÜZ TANIRKEN DAHİ YİTİRMİŞ OLABİLİRİZ"

Eferezenesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak Prof. Dr. Güven Görk'e sunulduğunu aktaran Doç. Dr. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen çalışmalarda 7,5 kilometrekarelik alanda yaklaşık olarak sadece 500 birey ile yaşamını devam ettirmeye çalışan bu endemik türümüzün nesli tehlike altındadır. 2017 yılında Gümüldür-Menderes arasında çıkan büyük yangın bu yeni türümüzün popülasyonunun bulunduğu alanı tamamen kapsamıştır. Türün akıbetine ilişkin son durum değerlendirmesi ancak bu yılki yağmur mevsimi geçtikten sonra ilkbahar sonunda yapılabilecektir. Belki de henüz keşfettiğimiz ve dünyada sadece güzel ilimiz İzmir'de yayılış gösteren endemik türümüz Eferezenesi'ni henüz tanırken yitirmiş dahi olabiliriz."