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İzmir'de yol verme tartışması

Bir servis şoförü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT otobüsünün şoförü arasında sözlü olarak yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine servis şoförü, belediye otobüsünün şoförüne saldırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

07.02.2018 - 11:26 | Güncelleme: İHA

İzmir'in Konak ilçesinde, ESHOT şoförü ile bir servis şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonundan görüntülendi.

İHA'nın haberine göre olay, Fevzipaşa Bulvarı Hisar Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir servis şoförü ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT otobüsünün şoförü arasında sözlü olarak yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine servis şoförü, belediye otobüsünün şoförüne saldırdı. Yaşanan bu olay ise bir vatandaşın cep telefonundan görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, servis şoförü belediye otobüsünün şoförüne saldırıyor, bu sırada servis şoförünün annesi olduğunu belirten bir kadın, belediye otobüsünün şoförüne "Ben onun annesiyim, sen bana nasıl küfür ediyorsun" şeklinde soru soruyor. Gerginliğin devam ettiği dakikalarda, aracına giden servis şoförü geri dönerek, belediye otobüsünün şoförüne saldırmaya devam ediyor. Kavga, belediye otobüsünün şoförünün kapıyı kapatmasıyla sona eriyor. Öte yandan, yaşanan bu olay sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisine neden oldu.

 

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YORUMLAR 16
  • Misafir 2 saat önce
    Belediyenin bazi soforleri trfik kurallarini hicesayarak tehlikeli arac kullamakradir. Or. 100m ilerde duracak olan otobus onunde seyir halindeki araci sollayip hemen onunde tehlikeli durus yapmaktadirlar.bu tip suruculer tehlikelidir.
  • Misafir 2 saat önce
    insan olduğumuzdan şüphe ediyorum
  • Misafir 3 saat önce
    Kimisi bu sorunların nedeni düzgün eğitim olmaması diyebilir belki.Evet düzgün eğitim olmaması etkilidir.Ama herşeyide eğitimle çözemeyebilirsin.Belki çözersin ama çok zor olur.Böyle olayları önlemek için bu olay için konuşmuyorum.Cezalar caydırıcı olmalı.Örneğin diyorlarya işte şu batı ülkesinde karşıdan karşıya geçerken ayağını uzatsan şöför hemen duruyor.Bizde yaya yolunda bile yol vermiyorlar.Belki de bunun eğitimle pek ilgisi yok.Cezalar fazladır.Bir deneyelim bakalım karşıdan karşıya geçene yol vermeyene ilk seferde 100 ikincide 500 3.1000 tl diye cezalar ver.Bakalım bizim şöförler duruyor mu durmuyor mu?Bence bizim şöförler o zaman taaa uzaktan görür yanına yanaşmadan hemen durur.
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