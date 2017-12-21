İzmir'in Dikili ilçesindeki bir özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen erkek görevli Ö.F. gözaltına alındı. Ö. F. sevk edildiği adliyede tutuklandı.



DHA'nın haberine göre, Dikili'deki özel ortaöğretim yurdunda kalan bazı öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı. Yurtta kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen görevli Ö.F. bugün gözaltına alındı. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ö.F. hakkındaki soruşturma ve işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Ö.F., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YURT İÇİN KAPATMA KARARI VERİLDİ

Yurt ile ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kapatma kararı verildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.