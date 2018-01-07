Doğuştan kas ve konuşma geriliği olan Yiğit Çetin (9), İzmir'de belediyenin ücretsiz bale kursu sayesinde yürümeye ve konuşmaya başladı. Çevresinden gelen, "Erkek çocuğuna tayt mı giydireceksin?" söylemlerine inat Yiğit'i her gün kursa götüren ve günde 3 saat ders aldıran Anne Canan Çetin, yürüyüp konuşabilen oğlu için sevinç gözyaşları döküyor.
DHA'nın haberine göre; Çetin ailesinin ikinci çocuğu olan Yiğit Çetin'i, henüz 6 aylıkken sağlık ocağına götüren anne Canan Çetin, buradaki kontrollerde doktorlardan çocuğun oturmasıyla ilgili bir sorun olduğunu öğrendi. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde kapsamlı tetkikler yapıldı ve Yiğit'in kas gelişimiyle ilgili bir sıkıntısı olduğu tespit edildi.
Doktorlar, Yiğit'in ileriki yaşlarda yürüyemeyebileceğini belirtirken hemen fizik tedavi başladı. Yiğit´in yaşı ilerledikçe konuşma geriliği de başladı. 4.5 yaşına geldiğinde yürümeyen, adım atma girişimleri hep düşmeyle sonuçlanan Yiğit'i annesi, Nafiz Gürman Mahallesi´ndeki İhsan Alyanak Kültür Merkezi´nde Bayraklı Belediyesi´nin açtığı bale kursuna yazdırdı. Anne çevresinden kendisine yöneltilen "Erkek çocuğuna tayt mı giydireceksin" söylemlerine kulak tıkadı. Canan Çetin, oğlunun yürümeye başladığını konuşmasının düzeldiğini özgüveninin arttığını ve arkadaşlarının çoğaldığını belirterek, şunları söyledi: "Arkadaşım; Bayraklı Belediyesi´nin bale kursunu tavsiye etti. Oğlumu kursa yazdırdık. Hocamız 3 saat ders verdi. Kursa belli bir süre gittikten sonra doktor, 'Sen bu çocuk için ne yaptın? Ne yapmışsan çok iyi yapmışsın. Yiğit'in kasları açılmaya başladı. Baleye göndererek çok doğru bir karar vermişin' dedi.
İyi ki böyle bir kurs var. Bu kursa oğlumu yazdırdığımda bazıları, 'Erkek çocuğuna tayt mı giydireceksin' dedi. Ben de onlara, 'Çocuğum yatalak mı olsun' diyerek tepki gösterdim. Bu kursla birlikte Yiğit'te gözle görülebilir değişiklilik gerçekleşti. Sosyalleşti, konuşması düzeldi. Okula başladığında hiçbir sıkıntı olmadı. Şu anda durumu çok iyi. Hiçbir sıkıntımız kalmadı."
Bale öğretmeni Fikret Bayram ise Yiğit Çetin ile 4 yıl önce tanıştıklarını anlatırken, "Yiğit bize ilk geldiğinde algılama ve kaslarında problemi vardı. Bu tür kontak kuramıyorduk. Yaptığımız çalışmalarla kasları gelişti. Özgüveni arttı. Tabii sadece Yiğit'te değil bütün çocuklarımız da birtakım gelişmeler gözlemlendi" dedi.
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