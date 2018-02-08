İzmir'in Güzelbahçe ilçesi sahilinde görülen 'Zargana azmanı'nı köpekbalığı zanneden vatandaşlar, heyecan yaşadı.



DHA'nın haberine göre, Güzelbahçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıya yakın bir noktada, deniz yüzeyinde büyük bir balık gördü. Vatandaşlar, yüzgeçleri nedeniyle köpekbalığı olduğunu düşündükleri balığı cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Sahildekilerin yaşadığı heyecanı fark eden sürücüler de, balığı seyretmek için araçlarını durdurunca, trafikte kısa süreli aksama oldu.



Bir süre sonra kıyıya beslenmek için gelen balığın zargana azmanı olduğu ortaya çıktı.

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