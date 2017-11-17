İzmir'de zimmetine geçirdiği paralarla at yarışı oynayan eski müdüre 26 yıl hapis cezası

İzmir'de, zimmetine geçirdiği 7 milyon 131 bin lirayla at yarışı ve bahis oynadığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, nisan ayında tahliye edilen icra eski müdürü Murat K., 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
DHA'nın haberine göre, Uşak'a 2 yıl önce tayini çıkan İzmir 4'üncü İcra Müdürü Murat K., yerine gelen yeni müdüre hesapları denkleştiremediği iddiasıyla kasayı teslim etmedi. Murat K., 2015 yılının Eylül ayında işe gelmeyerek, ortadan kayboldu. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Müfettişler, kasa ve para teslim defterinde yaptıkları incelemede, 2011 yılından bu yana 7 milyon 131 bin liranın kayıp olduğunu belirledi.
"BENİ AT YARIŞI YAKTI"
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski müdür Murat K., adliyeye gelip, memur suçları savcısına teslim oldu. Murat K., ifadesinde, "At yarışı ve bahis oynama hastalığım var. Bin liradan aşağıya at yarışı oynamıyorum. Bugüne kadar yüksek meblağlarda paralar da kazandım. Amacım, bu paralarla açığı kapatmaktı; ama bir türlü kapatamadım. Gittikçe, battım. Beni at yarışı yaktı" dedi.
Tutuklanıp, 'nitelikli zimmet' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Murat K., geçen nisan ayındaki duruşmada toplanan deliller, sabit ikametgah sahibi olması ve cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Murat K., bugünkü karar duruşmasına avukatıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa 'nitelikli zimmet' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından toplam 26 yıl hapis cezası verdi. Sanığın tekrar tutuklanmasına karar verilip, dava bitirildi.
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