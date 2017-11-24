İzmir'deki eski eş cinayetinde koca, hakim karşısına çıkıyor

İzmir, Dikili’de geçen mayıs ayında 1 çocuk annesi Işık İkizoğlu, 10 yıl evli kalıp 6 ay önce boşandığı Cengiz K. tarafından evinde çekiçle başına vurularak öldürüldü. Tutuklanan Küçük’ün müebbet hapisle yargılanmasına bugün Bergama Adliyesi’nde başlanacak.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, Işık İkizoğlu’nun, kendisini tehdit ettiği için 3 ay yaklaşmama kararı verilen eşini karakola giderek şikâyet ettikten 3 saat sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının, önce telefonla sonra da kafede tehdit edildiğini söyleyerek “Eski eşim beni öldürecek” diye ifade verdiği dava dosyasına girdi. İkizoğlu’nun şikâyeti sonrası karakola çağrılan Cengiz K.'nın ifadesinde “Tehdit etmedim” dediği, darp ettiğine dair rapor olmadığı için serbest bırakıldığı belirlendi. Anne Fatma Füsun Cebeciler de “Hayatı seven, pırıl pırıl kızım göz göre göre öldürüldü. Zanlı 24 saat tutulsaydı, belki kızım ölmeyecekti” dedi.