üvenlik kamerası görüntülerinde, İbrahim Tepedelen idaresindeki 42 B 0820 plakalı otomobilin karşı şeride geçerek, Mehmet Gökçen'in kullandığı 35 M 1597 plakalı kamyonete çarpması yer alıyor.

AA'nın haberine göre; Tire-Gökçen karayolunda önceki gün meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobil çarpışmış, kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü ve kamyonette yolcu olarak bulunan Kerim Pehlivanoğlu sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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