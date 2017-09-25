İzmir'den Ali Koç'a destek

Fenerbahçe'nin Mayıs 2018'de yapılacak genel kurulu için Ali Koç'a İzmir'den destek geldi. Yaptıkları yazılı açıklamaya, "Bizim aşkımız Fenerbahçe diyerek yola çıkan Ali Koç'un yanındayız" ifadeleriyle başlayan İzmir Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Çalışkan, "Yağmur, çamur, kar, fırtına demeden gece-gündüz sevdamızın, Fenerbahçemizin peşinde olan İzmir Fenerbahçeliler Derneği - Group İzmir olarak kulübümüze yıllardır hizmet eden başkanımız sayın Aziz Yıldırım'a teşekkür ederek 2018 yılı Mayıs ayında düzenlenecek olan olağan genel kongremizde başkanlığa aday olacak olan Sayın Ali Koç'u destekleyeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz" diyerek yapılacak genel kurulda Ali Koç'u destekleyeceklerini açıkladı.

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