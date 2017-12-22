İzmir'in Dikili ilçesindeki bir özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdu, temizlik görevlisi Ö.F.E.'nin 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından, ekipler tarafından mühürlendi.
DHA'nın haberine göre, Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan özel ortaöğretim yurdunda kalan bazı öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı. Yurtta kalan öğrencilerden 11 yaşındaki İ.Ö.'nün emniyetteki ifadesinin ardından yurttaki 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurdun temizlik görevlisi Ö.F.E. gözaltına alındı. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SORUŞTURMAYLA İLGİLİ GİZLİLİK KARARI
Cinsel istismar olayının ortaya çıkmasının ardından aileler çocuklarını yurttan aldı. Şu ana kadar şikayetçi olan sayısının 3 olduğu öğrenildi. Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yurt için kapatma kararı verildi. Ekipler binaya gelerek yurdun kapısını mühürledi. Mahkeme, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı verdi.
Mağdur çocuklar ise Çocuk İzleme Merkezi'ne gönderildi.
Mühürlenen yurdun karşısındaki inşaatta çalışan işçi Ayhan Gülmez, olayı televizyondan duyduğunu belirterek, "Daha önceden bir şey fark etmedik. Ben şahsen çocuğumu böyle bir yurda yatılı olarak göndermem. İnsanlar çocuklarını göndereceği yurdu bilmeli, güvenmeli. Bu olaylardan sonra insanların güveni kalmıyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.