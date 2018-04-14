HT Egeli'den Erhan Hartaç'ın özel haberine göre; İzmir, en büyük özlemi olan ve yıllardır birçok kez gündeme gelmesine rağmen bir türlü yapılamayan 50 metrelik kapalı yüzme havuzuna kavuşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir ilki gerçekleştirerek zemin kat üzeri 3 kat ve 2 bodrum olmak üzere toplam 6 kattan oluşacak Kemer Tam Olimpik Yüzme Havuzu projesini uygulamaya koymak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Tesisin yapılacağı yerin kararı verildi. Ön projeyi hazırlayan belediye yetkilileri, uygulama projesi için de ihaleye çıktı. Danışmanlık hizmet alımı ihalesi bir iki hafta içinde sonuçlanacak. Uygulama alanı; Kemer İZBAN ve otobüs aktarma merkezi ile Mustafa Kemal Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi arasındaki 13 bin 175 metrekarelik arsa. Daha önce Ülküspor’un kulüp binasının olduğu ve amatör maçların oynandığı arsa, “Langar” ismiyle de biliniyor.
ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ
Otobüs aktarma merkezi ve İZBAN durağına yakınlığı nedeniyle seçilen spor alanına yapılacak olan yüzme kompleksi, İzmir’in tüm yükünü kaldırabilecek özelliklere ve kapasiteye sahip olacak. 6 kattan oluşacak süper tesiste 25 metre eninde ve 50 metre boyunda kapalı havuzun yanı sıra, 10 metre yüksekliğinde atlama kulesi, 4 adet atölye, 1 adet seminer salonu, sporcularla birlikte halkın da kullanımına açık olarak spor salonu, dans salonu, plates salonu, basın odası ve merkezi çepeçevre saran 250 metre uzunluğunda koşu parkuru yer alacak. Tesisin içinde kafeterya ve servis birimleri hizmet verirken, araştırmalar için bir de laboratuvar bulunacak.
EN KISA ZAMANDA
25 metrelik yarı olimpik kapalı havuzu ve 50 metrelik açık havuzu ile 1969 yılından beri İzmir’in yükünü çeken Alsancak Yüzme Havuzu’nun işlevini rahatlatacak olan bu tesisin yapılmasıyla büyük sıkıntı çeken yüzücüler de kurtulacak. İhale sonrasında inşaat çalışmaları kısa zamanda başlayacak ve tesis İzmir’e kazandırılacak.
ENGELLİ DOSTU TESİS
Merkez, engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak özel olarak tasarlanıyor. İhtiyacı olan elektrik enerjisinin bir bölümünü çatısına yerleştirilecek olan güneş enerjisi panelleri ile sağlayacak. Ayrıca merkezde kullanılan gri su (atık su), toplanıp arıtılarak tekrar kazanımı sağlanacak.
ZEMİN KAT - Tamamiyle sporculara ayrılacak. Burada 525 metre eninde 50 metre boyunda ve 5 metre derinlikte olimpik havuzla birlikte 10 metre yüksekliğinde atlama kulesi, sporcu girişi ve fuayesi, soyunma-giyinme odaları, gözlemci odası, hakem ve antrenör odaları, İlk yardım odası ile laboratuvar bulunacak.
1. KAT - Seyircilere ayrılıyor. 750 kişi kapasiteli tribün, seyirci girişi ve fuayesi, danışma-güvenlik, kafeterya ve servis birimleri olacak.
2. KAT - Hem sporcuların hem de halkın kullanımına açık olarak fitness salonu, dans salonu, plates salonu, soyunma-giyinme odaları, basın odaları, 250 metre uzunluğunda koşu parkuru yer alacak.
3. KAT - 4 adet atölye, 1 adet seminer salonu, dinlenme alanları, eğitmen odası, yönetim odası ve servis alanları bulunacak.
1. BODRUM KAT - Tesiste otopark alanı olarak kullanılacak alan.
2. BODRUM KAT - Havuzun teknik alanları ve depolar bulunacak.
Yüzme kompleksinin yapılacağı arazi, Kemer otobüs aktarma merkezinin yanında.
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