İzmir, en sevilen şehir yarışında

İzmir, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından düzenlenen ve 21 ülkeden 49 kentin katıldığı yarışmada “en sevilen şehir” unvanını almak için mücadele veriyor. İnternet üzerinde yapılan oylama 30 Haziran’da sona eriyor.
HT Egeli'de yer alan habere göre, hayata geçirdiği çevre projeleriyle Türkiye’ye örnek olan İzmir, dünya kentleri arasında iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir hareketlilik ve çevreci ulaşım konusundaki iddialı uygulamaları ile adından söz ettiriyor. Bu alanlarda hayata geçirdiği projeler nedeniyle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen “welovecities” yarışmasına seçilen İzmir, 21 ülkeden 49 kent ile birlikte finale kalarak “En Sevilen Kent” unvanını alabilmek için yarışıyor.
SON GÜN 30 HAZİRAN
Kentini desteklemek isteyen İzmirliler ve yaşadığı yerden İzmir’i desteklemek isteyenler klavye başına geçip oy kullanarak bu heyecana ortak olabilecek. Bunun için 30 Haziran tarihine kadar www.welovecities.org sayfasından girerek ülke bayrakları bölümünde Türkiye’yi, ardından seçenekler arasında İzmir’i işaretleyerek oy verme işlemini tamamlayabilir ve #WeLoveİzmir etiketi ile sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaparak İzmir’i birinciliğe taşıyabilirsiniz.
2014 ve 2016 yıllarında da düzenlenen yarışmanın amacı, kentlerde iklim dostu bir dönüşümü teşvik etmek. Değerlendirme daha çok iklim hedefleri açısından önem taşıyan enerji, binalar ve iklim değişikliğine uyum konularında yoğunlaşıyor.
TANITIM İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Yarışmanın kazanılması halinde kent daha fazla platformda tanıtılacak. Daha çok turist ziyaret edecek. Temiz enerji yatırımlarının artması da sağlanacak.
RAKİP OLAN KENTLER
Vancouver, Edmonton (Kanada)
Cleveland, Santa Monica (USA)
Guadalajara, Los Mochis (Meksika)
Pachalum, Antigua Guatemala, Guatemala City (Guatemala)
İbague, Monteria, Cali (Kolombiya)
Quito (Ekvator)
Magdelana, San Isıdro, Mıraflores (Peru)
Valdivia, Santiago, İndependencia (Şili)
Fortaleza, Betim, Belo Horizonte (Brezilya)
Uppsala, Umea, Lund (İsveç)
Hat Yaı, Yasothon (Tayland)
Shah Alam, Kuala Lumpur, Melaka (Malezya)
Da Nang, Hoi An, Dong Ha (Vietnam)
Yokohama, Tokyu (Japonya)
Panaji, Rajkot, Pune (Hindistan)
Gaziantep, İzmir (Türkiye)
Karachi (Pakistan)
Pasig, Makati, San Carlos (Filipinler)
Kampala (Uganda)
Dar Es Salam (Tanzanya)
Bogor, Balıkpapan, Jakarta (Endonezya)
HAREKETLİLİK VE ULAŞIM TEMASI
Yarışmada bu yılın tematik odağı olan sürdürülebilir ulaşım ve hareketlilik konusundaki hedef ve uygulamalara da özel önem veriliyor. 2014 yılında Tayland’ın Khunan ile Kolobiya’nın Medellin, 2016 yılında ise Endonezya’nın Bogor kenti “En Sevilen Kent” unvanını almıştı.
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