HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkıları, Eczacıbaşı Holding’in ana sponsorluğu, İzmir İtalya Konsolosluğu ile İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği, Tekfen ve Arkas’ın program sponsorluğunda düzenlediği 32. Uluslararası İzmir Festivali, “Barışın Sesi” olarak da nitelendirilen Tekfen Filarmoni Orkestrası & Charlie Siem Konseri ile başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper’in konuşması başlayan 26 Mayıs’taki açılışta festivale katkıda bulunanlara teşekkür plaketi verildi.

İŞTE PROGRAM

- 6 Haziran saat 21.00-10. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Konseri

- 10 Haziran saat 21.00-İzmir Devlet Senfoni Orkestrası&Arkas Trio

- 11 Haziran saat 21.00-İngiliz Oda Orkestrası&Güher-Süher Pekinel

- 18 Haziran saat 21.00-Büyüklere Masallar: Yolculuk

- 19 Haziran saat 21.00-Ensemble Raro

- 21 Haziran saat 21.00-Nederlands Dans Theater

- 27 Haziran saat 21.00-Ölümünün 150. Yılında Rossini’ye Saygı

- 1 Temmuz saat 21.00-Richard Galliano&Cameristi Della Scala

- 7 Temmuz saat 21.00-Oberon Trio

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