'İzmir fuarı sektörü birleştirebilmemiz adına çok önemli'

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Adayı Mustafa Selçuk Çevik, 28-31 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın kendini kanıtlamış bir fuar olduğunu ifade etti.
Çevik, İzmir fuarının tanıtımı yapılırken Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük fuarı olarak lanse edildiğini belirterek, "Biz de sektör olarak gücümüzü bunun için kullanmalıyız. Alternatif fuarlar sektörü ayrıştırıyor. Bizim aksine birleştirici olmamız gerekiyor. İzmir fuarı bu anlamda çok önemli" diye konuştu.
İzmir’e alternatif fuarlar yapmanın sektöre mali zarar oluşturduğuna dikkat çeken Çevik, "Bizim ürünlerimiz küçük numuneler ile de satılabiliyor, bu yüzden alım heyetleri yapmak daha az maliyetli. Sektörün dünyadaki en büyük fuarı İtalya'daki Verona Fuarı, ardından İzmir fuarı, daha sonra Çin'deki Xiamen Fuarı ve Amerika'daki Coverings Fuarı" şeklinde konuştu.
‘Fuar yönetimi İMİB üyelerine kolaylık sağlamalı’
"Türkiye’de mermer açısından 4 tane düzgün fuar var, maden açısından da konferanslar var" diyen Çevik, Türkiye'de yapılan fuarlarda hem zamandan kazanmak hem de maddi kayıpları önlemek için sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Çevik, fuar yönetiminin sektör adına çalışmalar yürüten İMİB üyelerine kolaylık sağlaması gerektiğini de ifade etti.
Ege Maden İhracatçıları Birliği iş birliğinde düzenlenen fuara birlikler arasındaki sorunlar yüzünden İstanbul'dan katılımının az olduğuna dikkat çeken Çevik, şunları kaydetti:
"Biz İMİB olarak yeni bir fuar düzenleyeceğimize Ege'deki sorunları çözüp İzmir'deki fuar için güç birliği yapmalıyız. Sektörü ayrıştırmamamız, aksine birleştirmemiz lazım. Bu kadar fuara katılmak için firmaların ne parası ne de zamanı yeter. İzmir fuarı dünyada bilinen bir fuar. Tanıtımı yapılırken Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük fuarı olarak lanse ediliyor. Biz de gücümüzü bunun için kullanmalıyız. Güney Afrika, Rusya, İngiltere, Güney Amerika gibi pazarlara odaklanmamız da sektöre fayda sağlayacaktır."
'Sanatta ses getirebilecek işler yapabiliriz'
Geçtiğimiz dönemde mermeri sanatla buluşturma konusunda Marmara Adası’nda bir sempozyum yapıldığını, heykeltıraşlar getirilip sanat eserleri yapıldığını anlatan Çevik, “Marmara Adası'nda güzel bir sempozyum yapıldı. Bu etkinlikleri çoğaltmamız gerekiyor. Birlikler bir bütçe oluştursa, Kültür Bakanlığı ve Belediyeler böyle etkinlikleri desteklese Miami ve Hong Kong’ta yapılan Art Basel haftası gibi çok daha ses getirecek işler gerçekleştirebiliriz. Farklı ülkelerde yapılan etkinlikleri takip etmek farklı bakış açıları kazandırıyor” şeklinde konuştu.
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