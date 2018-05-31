İzmir'de Ramazan ayının 16. gün orucu tutuluyor. Onbir ayın sultanı olarak bilinen ve Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran Ramazan ayında oruç ibadetini yapan İzmirliler iftar saatini beklemeye başladı. Sizler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden aldığımız bilgilerle İzmir imsakiyesini derledik. Peki, İzmir'de iftara ne kadar kaldı? İzmir iftar saati kaçta? İşte 31 Mayıs İzmir akşam ezanı saati...

İZMİR İFTAR SAATİ (31 MAYIS)

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe günü İzmir'de iftar vakti, 20.35 olarak görülüyor.

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018



GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 2 17.05.2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 3 18.05.2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 4 19.05.2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 5 20.05.2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 6 21.05.2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 7 22.05.2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 10 25.05.2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 12 27.05.2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 13 28.05.2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 14 29.05.2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 15 30.05.2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14 17 01.06.2018 Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 18 02.06.2018 Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 19 03.06.2018 Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 20 04.06.2018 Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 27 11.06.2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25

BEREKET SOFRASI ROMAN MAHALLESİNDE KURULDU

Konak Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca mahallelerde kurduğu iftar sofralarının son adresi Ege Mahallesi oldu. Roman vatandaşların ağırlıklı yaşadığı mahallede verilen iftar yemeğine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra Türkiye’nin ilk Roman milletvekili Özcan Purçu da katıldı.

Okunan ezanın ardından tüm davetliler Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı. İftar sonrası Ege Mahallesi sakinlerine seslenen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Ramazan ayının bereketini paylaşmak için mahallelerde iftar sofrası kurduklarını söyledi.

Ege Mahallesi sakinleriyle el birliğiyle, omuz omuza sorunları çözmek için birlikte mücadele ettiklerini dile getiren Pekdaş, “Var olan sorunların çözülmesi için bizim çok daha fazla yetkiye ve imkana sahip olmamız lazım. 16 yıldır iktidarda bulunan hükümet Roman açılımı diyerek Roman hemşehrilerimizin ağzına bir parmak bal sürdü ama sorunları çözüme kavuşturmadı. En büyük sorun olan işsizliğe çözüm bulamadılar. Herkes işsiz. Ülkemizin en büyük problemi güvenlik, gençlerin uyuşturucuyla buluşması, hayatlarını yok etmesi ve işsizlik. Şimdi Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde bir arada olmak zorundayız ki, bizim el ele, kol kola olma halimiz tüm Türkiye’ye yayılsın” dedi.

İftar sonrası Başkan Pekdaş ve beraberindekiler kahvehane ziyareti yaparak mahalle sakinleriyle sohbet etme fırsatı da buldu. İftar programı sahnelenen Ramazan gösterileriyle şenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve ortaoyunu ile renklenen Ramazan eğlencesinde çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı da yapıldı. Konak Belediyesi’nin her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları Ramazan ayı boyunca devam edecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER