İzmir’de iftar vakti ile birlikte 2018 Ramazan ayının 29. gün orucu İzmirliler tarafından açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 Ramazan ayı için hazırladığı imsak saatlerine göre, İzmirliler gece saat 03.50’de sahura kalkarak oruca niyet etti. Peki 13 Haziran İzmir sahur vakti ne zaman? İşte İzmir imsakiye saatleri

İZMİR İFTAR VAKTİ - 13 HAZİRAN

İzmir’de gece saat 03.50’ye kadar yapılan sahurun ardından niyet edilen 2018 Ramazan ayının 29. gün orucu saat 20.43’de okunacak akşam ezanıyla açılacak. İzmirliler yarın (14 Haziran) arefe günü tutulacak oruç için saat 03.50'ye kadar sahur yapacak.

YOLCULUK YAPAN KİŞİ ORUÇ TUTABİLİR Mİ? İslam dininde, oturduğu yerden 90 kilometre uzaklığa giden bir kişi "Seferi" sayılır ve en az 90 kilometre uzaklıktaki bir yere uçakla, arabayla, gemiyle ya da herhangi bir ulaşım aracıyla yaptığı yolculukta oruçtan muaf tutulur ve farz değildir.

İZMİR 2018 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 2 17.05.2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 3 18.05.2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 4 19.05.2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 5 20.05.2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 6 21.05.2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 7 22.05.2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 10 25.05.2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 12 27.05.2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 13 28.05.2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 14 29.05.2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 15 30.05.2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14 17 01.06.2018 Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 18 02.06.2018 Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 19 03.06.2018 Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 20 04.06.2018 Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25 15 Haziran 2018 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:33

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