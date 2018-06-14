YOLCULUK YAPAN KİŞİ ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

İslam dininde, oturduğu yerden 90 kilometre uzaklığa giden bir kişi "Seferi" sayılır ve en az 90 kilometre uzaklıktaki bir yere uçakla, arabayla, gemiyle ya da herhangi bir ulaşım aracıyla yaptığı yolculukta oruçtan muaf tutulur ve farz değildir.