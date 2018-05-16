İzmirliler ilk sahur heyecanının ardından ilk iftar heyecına başladı. Gece sahura kalkanlar oruca niyet ederek Ramazan ayının ilk orucunu tutuyorlar. İzmir'de iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? İşte İzmir iftar vakti...
İZMİR İFTAR SAAT KAÇTA? İZMİR İFTAR VAKTİ
İzmir'de bugün (16 Mayıs 2018) ilk iftar yapılacak. Bugün İzmir iftarı saat 20:23'de açacak. İşte İzmir iftar ve sahur vakitleri...
|Miladi Tarih
|İmsak
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|Yatsı
|16.05.2018
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|17:04
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|20:24
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İzmir'de, Ramazan Aayının gelmesiyle birlikte, sahur vaktinden önce sokak sokak gezen Ramazan davulcuları, ilk sahur için tokmak salladı.
Ramazan ayının gelmesiyle Ramazan Davulcuları da bu gece mesailerine başladı. Oruç tutmak isteyenler, bugün imsak vaktinden önce sokak sokak gezen davulcular tarafından uyandırıldı. Davul sesini ve manileri duyan mahalle sakinlerinin evlerinin ışıkları bir bir yanarken, vatandaşlar cama çıkarak manileri dinledi. Kendi yazdığı ve insanları uyandırmak için söylediği manileri farklı ilçelerden dinlemeye gelenler olduğunu söyleyen 36 yaşındaki Süleyman Başkaya, "Başta tüm İslam alemi olmak üzere herkesin Ramazan'ı Şerif ayı mübarek olsun. Allah'tan sağlık, sıhhat ve huzur dolu bir Ramazan olmasını temenni ediyorum. Çiğli ilçesindeki davulcular arasında geçen sene şampiyon oldum. Ben maddiyetten önce bu işi severek yapıyorum. Allah bizi bu sene de Ramazan'a kavuşturdu çok şükür" dedi.
Çiğli’de iftar sofraları kuruluyor
Çiğli Belediyesi tarafından Ramazan ayında birlik ve beraberliğin daha yoğun yaşanması amacıyla mahallelerde iftar sofraları kurulacak.
Çiğli Belediyesi tarafından birlik ve beraberliğin yoğunlaştığı Ramazan ayında, mahallelerde iftar yemekleri verilecek. İftar sofrasının ilki bu akşam Balatçık Erzurum Mahallesinde kurulacak.
Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, her yıl düzenlenen iftar yemeklerini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “İftar yemeklerinde biz vatandaşımızın yanına gidiyoruz ve onlarla kendi mahallesinde iftar sofrasında buluşuyoruz. Dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik açısından Ramazan ayı çok özel bir ay. Bu güzel duyuları paylaşmak da çok güzel” dedi.
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