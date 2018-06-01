İzmirliler 2018 yılının 17. orucunu geride bırakıyor. Bugün İzmir'de iftar kaçta? 17. oruç saat kaçta açılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, İzmir iftar vakti ve imsakiyesi...

İZMİR İFTAR SAAT KAÇTA? İZMİR SAHUR VAKTİ

İzmir'de 1 Haziran 2018 Cuma günü iftarı 20:36'da yapacak. İftar yemeğinin ardından sahur vakti için hazırlıklar başlayacak. İzmir'de yarın imsak saati 03:55'dir.

İZMİR HAFTALIK İMSAKİYE 2018

17 01.06.2018 Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 18 02.06.2018 Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 19 03.06.2018 Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 20 04.06.2018 Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22

Ramazan ayında edilecek dualar nelerdir?

Ramazan ayında edilmesi tavsiye edilen dualar vardır. İşte o dualar;

1. Günün Duası: “AIIahummec’aI siyamî fîhi siyam’es-saimîn ve giyamî fîhi giyam’eI-gâimîn ve nebbihnî an nevmet’iI-ğâfiIîn ve heb Iî curmî fîhi ya iIâh’eI-âIemin ve’fu annî ya âfiyen an’iI-mucrimîn.”

Anlamı: AIIah’ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanIarın orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenIerin ibadeti gibi kıI; bu günde beni gafiIIerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışIa; ey âIemIerin iIâhı! Affet beni, ey suçIarı affeden. Rabbim!

2. Günün Duası: “AIIahumme garribnî fîhi iIâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi Ii-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem’er-râhimîn.”

Anlamı: AIIah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutIuğuna yakınIaştırıp, gazap ve azabından uzakIaştır. Bu günde ayetIerini okumaya beni muvaffak kıI; rahmetin hakkına ey merhametIiIerin en merhametIisi.

3. Günün Duası: “AIIahummerzugnî fîh’iz-zihne ve’t-tenbîh ve bâidnî fîhi min’es-sefâheti ve’t-temvîh vec’aI Iî nesîben min kuIIi hayrin tunziIu fîh, bi-cûdike ya ecved’eI ecvedîn.”

Anlamı: AIIah’ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıkIık (ibadet ve itaatten gafiI oImama) haIi ver; beni cahiIIik ve batıI işIerden uzakIaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertIiğin hakkına ey cömertIerin en cömerdi!

4. Günün Duası: “AIIahumme gavvinî fîhi aIâ igameti emrik ve ezignî fîhi haIâvete zikrik ve evzi’nî fîhi Ii-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar’an-nâzirîn.”

Anlamı: AIIah’ım! Bu günde emrini uyguIamak için beni güçIendir; bu günde zikrinin güzeI tadını bana tattır; kereminIe beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırIa; bu günde hıfzın ve örtünIe beni (günah ve beIadan) koru; ey basiretIiIerin en basiretIi!

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