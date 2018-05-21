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YANLIŞLIKLA YEMEK YEMEK, SU IÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu bir kimsenin, tuttuğu orucu unutarak yanlışlıkla bir şey yemesi veya bir şey içmesi orucu bozmaz. Unutarak yiyip içen birisi, oruçlu olduğunu hatırladığı an derhal ağzındakileri çıkarıp ağzını tat kalmayacak şekilde yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme içmeye devam eden kişinin ise orucu bozulur.