İzmir iftar saatini Ramazan ayının 6. orucunu tutan İzmirliler araştırıyor. Diyanet Ramazan imsakiyesine göre İzmirliler dün iftarı saat 20.27'de yaptı. Sabah saat 04.06'ya kadar sahur yapılan İzmir'de iftar bugün saat kaçta yapılacak? İşte 21 Mayıs İzmir iftar ve sahur vakitleri...
İZMİR İFTAR VAKTİ
21 Mayıs 2018 Pazartesi günü İzmirliler saat 04.07'ye kadar yaptıkları sahurun ardından tuttukları orucu saat 20:27'de okunacak akşam ezanıyla birlikte açacak. İzmir Aliağa'da iftar vakti saati 20.29 olarak belirlenirken, İzmir Ödemiş'te iftar vakti saat 20.24 olarak belirlendi. Diyanet Ramazan imsakiyesi il il sorgulamak için tıklayınız : http://www.haberturk.com/ramazan/imsakiye
İZMİR SAHUR VAKTİ
Bu akşam açılacak orucun ardından, İzmirliler yarın (22 Mayıs) tutulacak 2018 Ramazan ayının 7. orucu için saat 04.06'ya kadar sahur yapacak.
GÜNÜN DUASI
Allah'ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü -günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!
YANLIŞLIKLA YEMEK YEMEK, SU IÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu bir kimsenin, tuttuğu orucu unutarak yanlışlıkla bir şey yemesi veya bir şey içmesi orucu bozmaz. Unutarak yiyip içen birisi, oruçlu olduğunu hatırladığı an derhal ağzındakileri çıkarıp ağzını tat kalmayacak şekilde yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme içmeye devam eden kişinin ise orucu bozulur.
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