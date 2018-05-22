İzmir iftar saatini Ramazan ayının 7. orucunu tutan İzmirliler araştırıyor. Diyanet Ramazan imsakiyesine göre İzmirliler dün iftarı saat 20.27'de yaptı. Sabah saat 04.06'ya kadar sahur yapılan İzmir'de iftar bugün saat kaçta yapılacak? İşte 22 Mayıs İzmir iftar ve sahur vakitleri...
İZMİR İFTAR VAKTİ
22 Mayıs 2018 Salı günü İzmirliler saat 04.06'ya kadar yaptıkları sahurun ardından tuttukları orucu saat 20:28'de okunacak akşam ezanıyla birlikte açacak. İzmir Aliağa'da iftar vakti saati 20.30 olarak belirlenirken, İzmir Ödemiş'te iftar vakti saat 20.24 olarak belirlendi. Diyanet Ramazan imsakiyesi il il sorgulamak için tıklayınız : http://www.haberturk.com/ramazan/imsakiye
İZMİR SAHUR VAKTİ
Bu akşam açılacak orucun ardından, İzmirliler yarın (23 Mayıs) tutulacak 2018 Ramazan ayının 8. orucu için saat 04.02'ye kadar sahur yapacak.
GÜNÜN DUASI
Allah'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden -Allah-!
ZEKAT VE FİTRE KİMLERE VERİLİR?
Ramazan ayında yapılması gereken ve İslam'ın 5 şartından birisi olan zekat vermek için bazı kriterler bulunmaktadır. Zengin olan bir kişiye, anne babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kafire zekat verilmez. Ancak fakir olması şartı ile, geline, kardeşe, halaya, amcaya, teyzeye, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere ve üvey çocuğa zekat verilebilir. Hayır kurumlarına, din bilgilerini öğretmek işini yapan kişiler fakirse zekat verilebilir. Öte yandan fakir olan deliye de zekat verilmez. Fitre ise, evdeki kişi sayısına göre verilir. Dinimizde zengin olan kimsenin, hem kendisinin, hem de erginlik çağına gelmemiş olan çocuklarının fitrelerini vermesi vaciptir. Fitre, Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadaka olduğu için fitrenin bayramdan önce verilmesi en güzel davranıştır. Çünkü fitre vermenin amacı, fakirlerin bayram hazırlığı yapabilmelerini ve bayramı neşe ile karşılamalarını sağlamaktır. Fitre, bayram günü veya daha sonra gecikmeli olarak da verilebilir. Fitre verirken niyet etmek önemlidir. Veren kişinin, fitreyi Allah rızası için verdiğini gölünden geçirmesi yeterlidir. Bunu fakire verirken “Bu fitredir“ demek gerekmez. Fitreyi edeple vermeli, karşıdakini incitecek davranışlarda bulunmamalıdır. Bir fakire birden az fitre verilmez ancak birden çok fitre verilebilir. Zekat kimlere veriliyorsa fitre de onlara verilir.
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