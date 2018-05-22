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ZEKAT VE FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Ramazan ayında yapılması gereken ve İslam'ın 5 şartından birisi olan zekat vermek için bazı kriterler bulunmaktadır. Zengin olan bir kişiye, anne babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kafire zekat verilmez. Ancak fakir olması şartı ile, geline, kardeşe, halaya, amcaya, teyzeye, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere ve üvey çocuğa zekat verilebilir. Hayır kurumlarına, din bilgilerini öğretmek işini yapan kişiler fakirse zekat verilebilir. Öte yandan fakir olan deliye de zekat verilmez. Fitre ise, evdeki kişi sayısına göre verilir. Dinimizde zengin olan kimsenin, hem kendisinin, hem de erginlik çağına gelmemiş olan çocuklarının fitrelerini vermesi vaciptir. Fitre, Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadaka olduğu için fitrenin bayramdan önce verilmesi en güzel davranıştır. Çünkü fitre vermenin amacı, fakirlerin bayram hazırlığı yapabilmelerini ve bayramı neşe ile karşılamalarını sağlamaktır. Fitre, bayram günü veya daha sonra gecikmeli olarak da verilebilir. Fitre verirken niyet etmek önemlidir. Veren kişinin, fitreyi Allah rızası için verdiğini gölünden geçirmesi yeterlidir. Bunu fakire verirken “Bu fitredir“ demek gerekmez. Fitreyi edeple vermeli, karşıdakini incitecek davranışlarda bulunmamalıdır. Bir fakire birden az fitre verilmez ancak birden çok fitre verilebilir. Zekat kimlere veriliyorsa fitre de onlara verilir.