İzmir iftar saatini Ramazan ayının 8. orucunu tutan İzmirliler araştırıyor. Diyanet Ramazan imsakiyesine göre İzmirliler dün iftarı saat 20.28'de yaptı. Sabah saat 04.05'e kadar sahur yapılan İzmir'de bugün iftar saat kaçta yapılacak? İşte 23 Mayıs İzmir iftar ve sahur vakitleri...
İZMİR İFTAR VAKTİ - 23 NİSAN
23 Mayıs 2018 Çarşamba günü İzmirliler saat 04.05'e kadar yaptıkları sahurun ardından tuttukları orucu saat 20:29'de okunacak akşam ezanıyla birlikte açacak. İzmir Aliağa'da iftar vakti saati 20.31 olarak belirlenirken, İzmir Ödemiş'te iftar vakti saat 20.25 olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan imsakiyesi il il sorgulamak için tıklayınız :
İZMİR SAHUR VAKTİ
Bu akşam açılacak orucun ardından, İzmirliler yarın (24 Mayıs) tutulacak 2018 Ramazan ayının 9. orucu için saat 04.03'ye kadar sahur yapacak. Yarın akşam saat 20.30'da okunacak akşam ezanıyla oruçlar açılacak.
GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu olan bir kişinin kusması halinde iki seçenek vardır. Kişi bilerek kusmak için bir müdahale yaptıysa ve kustuysa, oruç bozulur. Ancak kendiliğinden meydana gelen bir kusma orucu bozmamaktadır.
BURUN DAMLASI/GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Tedavi nedeniyle kullanılan burun damlası, yaklaşık 0,06 cm küp'tür. Bu damlanın çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır ve bu da abdest esnasında ağza su vermede kaçan su olarak değerlendirilir ve orucu bozmaz. Aynı şekilde göz damlasının da yok denilebilecek kadar az bir kısmının sindirim kanallarına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle tedavi amaçlı göz damlası kullanmak da orucu bozmaz.
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