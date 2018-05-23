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KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu olan bir kişinin kusması halinde iki seçenek vardır. Kişi bilerek kusmak için bir müdahale yaptıysa ve kustuysa, oruç bozulur. Ancak kendiliğinden meydana gelen bir kusma orucu bozmamaktadır.

BURUN DAMLASI/GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Tedavi nedeniyle kullanılan burun damlası, yaklaşık 0,06 cm küp'tür. Bu damlanın çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır ve bu da abdest esnasında ağza su vermede kaçan su olarak değerlendirilir ve orucu bozmaz. Aynı şekilde göz damlasının da yok denilebilecek kadar az bir kısmının sindirim kanallarına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle tedavi amaçlı göz damlası kullanmak da orucu bozmaz.