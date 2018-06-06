İzmir iftar vakti! 6 haziran İzmir'de iftar saat kaçta? İşte İzmir Ramazan İmsakiyesi

İzmir’de iftar vakti ile birlikte 2018 Ramazan ayının 22. orucu İzmirliler tarafından açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 Ramazan ayı için hazırladığı imsak saatlerine göre, İzmirliler gece saat 03.54’te sahura kalkarak oruca niyet etti. Peki 5 Haziran İzmir sahur vakti ne zaman? İşte İzmir imsakiye saatleri...

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de gece saat 03.53’te kalkılarak niyet edilen 2018 Ramazan ayının 22. orucu saat 20.39’da okunacak akşam ezanıyla açılacak. İzmirliler yarın (7 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.52'e kadar sahur yapacak.

İZMİR 2018 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ

İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ ALİAĞA BAYINDIR BERGAMA BEYDAĞ ÇEŞME DİKİLİ FOÇA GÜZELBAHÇE KARABURUN KEMALPAŞA KINIK KİRAZ ÖDEMİŞ SEFERİHİSAR SELÇUK TİRE TORBALI URLA

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 2 17.05.2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 3 18.05.2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 4 19.05.2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 5 20.05.2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 6 21.05.2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 7 22.05.2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 10 25.05.2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 12 27.05.2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 13 28.05.2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 14 29.05.2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 15 30.05.2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14 17 01.06.2018 Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 18 02.06.2018 Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 19 03.06.2018 Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 20 04.06.2018 Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür. Bayram Namazı : 06:33

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