İzmir’de iftar vakti ile birlikte 2018 Ramazan ayının 25. orucu İzmirliler tarafından açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 Ramazan ayı için hazırladığı imsak saatlerine göre, İzmirliler gece saat 03.52’de sahura kalkarak oruca niyet etti. Peki 9 Haziran İzmir sahur vakti ne zaman? İşte İzmir imsakiye saatleri

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de gece saat 03.52’de kalkılarak niyet edilen 2018 Ramazan ayının 24. orucu saat 20.41’de okunacak akşam ezanıyla açılacak. İzmirliler yarın (10 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.51'e kadar sahur yapacak.

İZMİR 2018 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 2 17.05.2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 3 18.05.2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 4 19.05.2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 5 20.05.2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 6 21.05.2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 7 22.05.2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 10 25.05.2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 12 27.05.2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 13 28.05.2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 14 29.05.2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 15 30.05.2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14 17 01.06.2018 Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 18 02.06.2018 Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 19 03.06.2018 Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 20 04.06.2018 Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25 15 Haziran 2018 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:33

Zekat ve fitre kimlere verilir?

Ramazan ayında yapılması gereken ve İslam'ın 5 şartından birisi olan zekat vermek için bazı kriterler bulunmaktadır. Zengin olan bir kişiye, anne babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kafire zekat verilmez. Ancak fakir olması şartı ile, geline, kardeşe, halaya, amcaya, teyzeye, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere ve üvey çocuğa zekat verilebilir. Hayır kurumlarına, din bilgilerini öğretmek işini yapan kişiler fakirse zekat verilebilir. Öte yandan fakir olan deliye de zekat verilmez. Fitre ise, evdeki kişi sayısına göre verilir. Dinimizde zengin olan kimsenin, hem kendisinin, hem de erginlik çağına gelmemiş olan çocuklarının fitrelerini vermesi vaciptir. Fitre, Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadaka olduğu için fitrenin bayramdan önce verilmesi en güzel davranıştır. Çünkü fitre vermenin amacı, fakirlerin bayram hazırlığı yapabilmelerini ve bayramı neşe ile karşılamalarını sağlamaktır. Fitre, bayram günü veya daha sonra gecikmeli olarak da verilebilir. Fitre verirken niyet etmek önemlidir. Veren kişinin, fitreyi Allah rızası için verdiğini gölünden geçirmesi yeterlidir. Bunu fakire verirken “Bu fitredir“ demek gerekmez. Fitreyi edeple vermeli, karşıdakini incitecek davranışlarda bulunmamalıdır. Bir fakire birden az fitre verilmez ancak birden çok fitre verilebilir. Zekat kimlere veriliyorsa fitre de onlara verilir.

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