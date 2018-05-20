Her yıl biraz daha erken bir tarihe denk gelen Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs'ta idrak edilmeye başladı. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar 2018 Ramazan ayının 5. gün orucunu tutarken İzmir'de oruç saat kaçta açılacak? sorusunu merak ediyorlar. İzmir'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İzmir'de iftara kalan süre...



İZMİR'DE İFTARA NE KADAR, KAÇ SAAT KALDI? (İFTAR VAKTİ 20 MAYIS)



Ramazan ayı, İslam alemi tarafından oruç tutularak idrak ediliyor. Ramazan ayının 5. gün orucunu tutan İzmirliler iftar vaktini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 20 Mayıs İzmir'de iftar vakti 20:27 olarak görülüyor.



İşte İzmir'de iftara kalan süre;



İZMİR SAHUR VAKTİ (21 MAYIS)



Ramazan ayının 5. gün orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de sahur vakti (imsak) 04:07 olarak görülüyor. İzmir'de saat 04:07’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 6. gün orucuna niyet edilecek.



İZMİR İMSAKİYESİ





GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 01.05.2018 Salı 04:35 06:08 13:15 17:01 20:09 21:36 2 02.05.2018 Çarşamba 04:34 06:07 13:15 17:01 20:10 21:37 3 03.05.2018 Perşembe 04:32 06:06 13:14 17:01 20:11 21:38 4 04.05.2018 Cuma 04:30 06:05 13:14 17:02 20:12 21:40 5 05.05.2018 Cumartesi 04:29 06:03 13:14 17:02 20:13 21:41 6 06.05.2018 Pazar 04:27 06:02 13:14 17:02 20:14 21:42 7 07.05.2018 Pazartesi 04:26 06:01 13:14 17:02 20:15 21:44 8 08.05.2018 Salı 04:24 06:00 13:14 17:02 20:16 21:45 9 09.05.2018 Çarşamba 04:23 05:59 13:14 17:03 20:17 21:46 10 10.05.2018 Perşembe 04:21 05:58 13:14 17:03 20:18 21:48 11 11.05.2018 Cuma 04:20 05:57 13:14 17:03 20:19 21:49 12 12.05.2018 Cumartesi 04:18 05:56 13:14 17:03 20:20 21:50 13 13.05.2018 Pazar 04:17 05:55 13:14 17:03 20:20 21:52 14 14.05.2018 Pazartesi 04:16 05:54 13:14 17:04 20:21 21:53 15 15.05.2018 Salı 04:14 05:53 13:14 17:04 20:22 21:54 16 16.05.2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 17 17.05.2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 18 18.05.2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 19 19.05.2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 20 20.05.2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 21 21.05.2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 22 22.05.2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 23 23.05.2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 24 24.05.2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 25 25.05.2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 26 26.05.2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 27 27.05.2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 28 28.05.2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 29 29.05.2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 30 30.05.2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 31 31.05.2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14









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