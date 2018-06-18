HT Egeli'de yer alan habere göre, Başkan Ender Yorgancılar Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 3 ayda bir yaptığı Sanayi Eğilim Anketi’nin sonuçlarını değerlendirdi. Yorgancılar, EBSO İmalat Sanayi Durum Endeksi, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 27.5 arttığını ve ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7’nin üstünde olacağının sinyalini verdiğini ifade ederek, “Yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde kapasite kullanım oranı yüzde 2.23 oranında artarken EBSO için bu oran yüzde 9.68 gibi oldukça yüksek oranda gerçekleşti” dedi.
Bu olumlu gelişmenin gerisinde yılın ilk çeyreğinde ekonominin daha çok özel tüketimle yani iç taleple yüzde 7.4 oranında büyümesi kadar ihracatın da rolü olduğuna değinen Yorgancılar, “Nitekim 2017 yılının ilk çeyreğine göre İzmir hariç Türkiye genelinde mal ihracatı yüzde 13.4 artarken İzmir’deki artış yüzde 19.9 gibi oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu yılın ilk çeyreğinde İzmir, hem iç hem de dış taleple yani iki kanatlı büyümüştür. Dolayısıyla tarihsel olarak daha fazla dışa açık olan ve makro koşullardaki değişime uyum sağlama yeteneği daha fazla olan İzmir’in ilk çeyrekte koşulları lehine çevirdiği” söylenebilir” dedi.
Kentin ihracatına yüzde 30’luk katkı
Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER), üyeleri ve iş adamlarıyla Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ı dernek merkezinde düzenlediği toplantıda bir araya getirdi.
EXİM Bank Ege Bölge Müdürlüğü’nce Egeli işadamlarına verdikleri destekleri aktaran Yıldırım, “Türkiye genelinde ihracatı yüzde 19 büyütmüştük. Bu sene de yüzde 21 büyüttük. Ege Bölgesi’nde ve İzmir’de bu desteğimiz Türkiye ortalamasının 8-9 puan üzerinde. Yüzde 30’a yakın büyüdü” ifadelerini kullandı.
Kalifiye eleman yetersizliğiü
EBSO’nun kapasite çalışmasındaki önemli sonuçlardan birini de sanayicilerin atıl kapasiteye neden olan faktörlerin başında yüzde 22.36 ile kalifiye eleman yetersizliğini göstermesi olduğuna dikkat çeken Yorgancılar, “Bu yaklaşık 3.5 milyon işsizi olan, genç işsizliği oranı yüzde 20’lerde seyreden bir ülke için üzerinde önemle durulması gereken bir konu” dedi.
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