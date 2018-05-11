İzmir İl Özel İdaresi - Yeni Diyarbakırspor sahaya çıkıyor

Türkiye 3.Lig 2.Grup Yarı Final heyecanı devam ediyor. İzmir İl Özel İdaresi, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Yeni Diyarbakırspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. İzmir İl Özel İdaresi son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Yeni Diyarbakırspor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 109 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İzmir İl Özel İdaresi kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Yeni Diyarbakırspor sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

İzmir İl Özel İdaresi son hafta oynanan Turgutluspor maçında 0-1 kazandı.

Yeni Diyarbakırspor ise Belediye Vanspor maçında 1-1 berabere kaldı.