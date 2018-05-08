Ramazan ayına sayılı günler kala İzmir'de yaşayan vatandaşlar, tıpkı diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlar gibi şehirlerinde bu yıl ilk sahurun ve ilk iftarın saatini araştırmaya başladı. Sorunun yanıtı ise, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan namaz vakitleri sayfasında yer alıyor. Peki İzmir'de ilk iftar saat kaçta? İzmir'de ilk sahur saat kaçta? İşte detaylar...

İZMİR'DE İLK İFTAR VE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, İzmir'de bu yıl ilk sahur 15 Mayıs 2018 Salı gününü 16 Mayıs 2018 Çarşamba gününe bağlayan gece saat 04:13'te okunacak imsak ezanıyla birlikte yapılacak. Saat 04:14'te okunacak olan imsak ezanı ile birlikte yeme-içme kesilecek ve oruç başlayacak. İzmir'de ilk oruçlar ise 16 Mayıs Çarşamba günü saat 20:23'te okunacak olan akşam ezanı sonrasında açılacak.

TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 15.05.2018 04:14 05:53 13:14 17:04 20:22 21:54 16.05.2018 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 17.05.2018 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 18.05.2018 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 19.05.2018 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 20.05.2018 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 21.05.2018 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 22.05.2018 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 23.05.2018 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 24.05.2018 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 25.05.2018 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 26.05.2018 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 27.05.2018 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 28.05.2018 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 29.05.2018 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 30.05.2018 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 31.05.2018 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14 01.06.2018 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 02.06.2018 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 03.06.2018 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 04.06.2018 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 05.06.2018 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 06.06.2018 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 07.06.2018 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20

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