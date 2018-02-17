Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çeşme Alaçatı Havalimanı, yap-işlet-devret modeli kapsamında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu ihale 20 Nisan 2018'de yapılacak. İhale dosya bedeli 5 bin lira, geçici teminat tutarı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.