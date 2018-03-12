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Daha önce Homeros Bulvarı kısmı için 75.5 milyon liralık kamulaştırma yapan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar Buca Tüneli için 26 milyon lira, viyadükler için ise 10 milyon TL'lik kamulaştırma gerçekleştirdi. Bu proje sayesinde 2.5 kilometrelik tünelden geçecek olan araçlar, yoğun trafiğe girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek.